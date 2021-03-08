كوريا الجنوبية تبدأ فى إنتاج أضخم ذاكرة محمولة للهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان اليوم أذاعته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن أحدث رقائقها ستكون مثالية للهواتف الذكية المتميزة لدعم الألعاب ومقاطع الفيديو عالية الدقة، وتتوقع الشركة أن يتوسع تطبيق المنتج بشكل أكبر، بما فى ذلك فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وذكرت الشركة أن هذا المنتج سيحسن سرعة المعالجة وجودة الصورة من خلال توسيع مساحة تخزين البيانات المؤقتة، حيث تزداد السعة مقارنة بمنتج 16 جيجابايت السابق.

ويعمل أحدث DRAM الخاص بالشركة بسرعة تصل إلى 6.400 ميجابت فى الثانية، أى أسرع بـ حوالى 20% من DRAM المحمول المستخدم للهواتف الذكية الحالية، وسرعة البيانات قادرة على نقل 10 أفلام بدقة عالية 5 جيجا بايت فى الثانية.

وتعد شركة "إس كى هاينكس" ثانى أكبر منتج لـ DRAM فى العالم فى الربع الأخير من عام 2020 بحصة سوقية بلغت 29.5% بعد تحقيق إيرادات بلغت 5.2 مليار دولار أمريكى، وحلت الشركة وراء منافستها الكورية الجنوبية سامسونج للإلكترونيات التى استحوذت على حصة 42.1% فى سوق DRAM، وفقا لتتبع السوق TrendForce.