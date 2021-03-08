جدة - نرمين السيد - وظهرت دينا داش فى الصورة وهى نائمة على حافة يخت، وتسبح حولها الدلافين والأسماك، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلقوا قائلين: "تحفة"، "ربنا يسعدكوا"، "قمر أوى"، "يابختها معندهاش امتحانات". وأحدث فرح دينا داش على زوجها محمود أبوالغيط، والذى أقيم الخميس الماضى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ونال إعجاب عدد كبير من رواد "السوشيال ميديا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول صورة لـ دينا داش فى شهر العسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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