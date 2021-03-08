إنستجرام يستعد لإضافة ميزة المحادثات الصوتية لمنافسة Clubhouse

جدة - نرمين السيد - وأحدث تطبيق "Clubhouse" الذى طرح الفترة الماضية لمستخدمى "iOS" ضجة على السوشيال ميديا، لاعتماده على الدردشة الصوتية فقط من خلال الدعوات، أى لا يمكن لشخص الدردشة مع آخر دون قبول الدعوة.

وأعلن المطور أليساندرو بالوزى، عن استعدادات إنستجرام، لإضافة المناقشات والحوارات الصوتية على التطبيق حتى تتشابه مع "Clubhouse"، وذلك وفقا لما جاء فى الموقع الهندى "TOI".