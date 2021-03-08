جدة - نرمين السيد - وأحدث تطبيق "Clubhouse" الذى طرح الفترة الماضية لمستخدمى "iOS" ضجة على السوشيال ميديا، لاعتماده على الدردشة الصوتية فقط من خلال الدعوات، أى لا يمكن لشخص الدردشة مع آخر دون قبول الدعوة.
وأعلن المطور أليساندرو بالوزى، عن استعدادات إنستجرام، لإضافة المناقشات والحوارات الصوتية على التطبيق حتى تتشابه مع "Clubhouse"، وذلك وفقا لما جاء فى الموقع الهندى "TOI".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنستجرام يستعد لإضافة ميزة المحادثات الصوتية لمنافسة Clubhouse على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.