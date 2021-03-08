ميجان تكشف عن محاولة انتحارها وتتهم العائلة الملكية البريطانية بالعنصرية

جدة - نرمين السيد - اتهمت ميجان ماركل، العائلة الملكية البريطانية بالعنصرية والكذب، وقالت إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من العائلة فى عام 2018 ، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير فى إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أى شىء.





ميجان التى ولُدت من أمٍ سوداء وأب أبيض، أكدت فى مقابلة تلفزيونية، أن ابنها أرتشى ، الذى يبلغ عمره الآن عاما واحدا، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمار بشرته، متحفظةً على تحديد من الذى أبدى مثل تلك المخاوف.

وقالت ميجان خلال المقابلة مع الإعلاميّة الأمريكيّة الأشهر أوبرا وينفرى بثّتها شبكة "سى بى إس" فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بحسب "يورو نيوز": "لم يريدوا أن يكون (أرتشى) أميرا"، مضيفة أنه كان ثمة "حوار بشأن مدى سواد بشرته عند ولادته".

كما أشارت ميجان، إلى أنّ قصر باكنجهام رفض منح الحماية للطفل، لافتةً إلى أنّ أعضاء فى المؤسّسة اعتبروا أنّ آرتشى يجب أن لا يحظى بأيّ لقب، خلافاً للتقليد.

ووصفت ميجان، العائلة الملكية البريطانية بأنها غير مبالية وكاذبة، واتهمت كيت (زوجة شقيق زوجها الأمير وليام) بجعلها تبكى قبل زفافها، موضحة أنّه "قبل أيّام قليلة من الزفاف، كانت (كيت) مستاءةً بشأن شيء ما، وهذا جعلنى أبكى وجرح مشاعرى حقّاً"، على حد تعبيرها.