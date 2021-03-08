لم يحدث منذ 1919.. انخفاض قياسى بمعدلات الزواج فى النرويج بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة الإحصاء النرويجية اليوم الإثنين، بحسب "يورو نيوز" انخفاض الزيجات خلال 2020 بنسبة 19% عن العام السابق له والذى شهد أصلا أدنى معدل للزواج فى البلاد منذ عام 1927.

وقالت الهيئة، إلى إن البلاد شهدت نحو 16.200 زيجة فقط خلال عام 2020

وأرجعت الهيئة الانخفاض القياسى إلى الجائحة وإجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وأضافت آن مارغريت توميراس، من هيئة الإحصاء النرويجية إن "التراجع الذى بلغ ثلاثة آلاف حالة زواج بين عامى 2019 و2020 لا مثيل له وهو أكبر انخفاض من عام إلى آخر منذ عام 1919".