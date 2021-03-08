المقابلة التاريخية.. هكذا ترجم خبير لغة جسد ميجان ماركل

جدة - نرمين السيد - وأطلقت ماركل زوجة الأمير هارى خلال المقابلة تصريحات مثيرة، فتحت فيها النار على العائلة المالكة البريطانية، حيث قالت إنها "أُجبِرت على التزام الصمت"، بعد انضمامها إلى العائلة المالكة، التى "لم توفر لها الحماية" على حد تعبيرها.

واعتبرت ماركل، أنها كانت ضحية "حملة تشويه حقيقية"، مشيرة إلى أنها عانت من اعتلال فى صحتها العقلية خلال فترة وجودها فى العائلة المالكة، حيث نمت لديها أفكار انتحارية، بسبب التغطية الإعلامية البريطانية لشخصها.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" عن تونى ثورن، مستشار لغة الجسد فى كينجز كوليدج بلندن، قوله إن لغة ميجان "بدت طبيعية ومرتاحة وعفوية، وليس كما لو أنه جرى تدريبها على ذلك".