فيديو.. إنقاذ حيوان عروس البحر العالق فى شباك صيد بمرسى علم

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ من مركب سياحى يفيد بوجود شباك على جسم الدوجونج بمنطقه مرسى مبارك حول منطقه الذيل، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، توجيهاتها بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات لإنقاذ الدوجونج، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد من المتطوعين بالمنطقة والتحرك بمشاركة عدد من مرشدى السنوركلينج وإتمام عمليه الإنقاذ وسحب الشبكة العالقة على الحيوان. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة، فى حماية الحياة البحرية.

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