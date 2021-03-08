باى بال تستحوذ على كيرف لخدمات تأمين العملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكترونى الأمريكية، باى بال استحواذها على شركة كيرف الإسرائيلية لخدمات تأمين العملات الرقمية باستخدام الحوسبة السحابية، فى إطار مساعى باى بال لتوسيع وتسريع إيقاع مبادراتها لدعم خدمات العملات المشفرة والأصول الرقمية، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.





يذكر أن شركة كيرف، مقرها فى تل أبيب بإسرائيل وتأسست عام 2018 عل يد إيتاى مالينجر ودان يادلين. وتتوقع باى بال، اتمام إجراءات الاستحواذ خلال النصف الأول من العام الحالى. كانت باى بال قد أعلنت فى أكتوبر 2020 التزامها بالمساهمة فى رسم ملامح الدور الذى ستلعبه العملات الرقمية فى مستقبل الخدمات المالية والتجارة.

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