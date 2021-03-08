الأمير هارى: لم يعتذر أى أفراد أسرتى لنا عن عدم تقديم الدعم

جدة - نرمين السيد - وقال فى حوار مع الاعلامية أوبرا وينفرى فى مقطع جديد لحوارهما: " كنا نشعر أن هذا هو قرارنا ولذلك نحن نتحمل التداعيات".
وأضاف: "على الرغم من مرور ثلاثة أيام نطالب فيها بالمساعدة ونتخيل كيف سينتهى الأمر، لا أعلم، لقد كان أمرا صعبا لأننى جزء من النظام معهم، ولكنى أعتقد أن شقيقى لا يمكنه الخروج من ذلك النظام ولكن يتعين على أنا أن أغادر".
وأوضح أنه ليس متأكدا ما إذا كان الأمير ويليام، الذى يحل فى المرتبة الثانية لتولى العرش البريطانى، يريد أن يخرج من نظام العائلة المالكة.
ووصف "هارى"، الوضع بالبيئة السامة بسبب العلاقات والسيطرة والخوف بالنسبة للصحف البريطانية المعنية بأنباء المشاهير.
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