وتسلّم الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى، سعيد محمد الطاير، الشهادة من ممثلى موسوعة "جينيس".
وقال الطاير فى بيان اليوم الإثنين، إن "الهيئة تطور خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما فى ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء فى دبى حتى عام 2030، والتى تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموجرافى والاقتصادى فى الإمارة، وذلك لضمان توفير الهيئة خدماتها لأكثر من مليون متعامل فى دبى وفق أعلى مستويات الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة".
وأضاف الطاير، أن هذه الشهادة العالمية، تتوج جهود الهيئة المستمرة فى توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مكانة دبى كمركز عالمى للاقتصاد ووجهة رائدة فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كهرباء دبى تدخل موسوعة جينيس بأكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.