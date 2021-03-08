كهرباء دبى تدخل موسوعة جينيس بأكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز

جدة - نرمين السيد - سجلت هيئة كهرباء ومياه دبى إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعى فى موقع واحد وبقدرة 9.547 ميجاوات من الكهرباء، فى مجمّع محطات جبل على لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.





وتسلّم الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى، سعيد محمد الطاير، الشهادة من ممثلى موسوعة "جينيس".

وقال الطاير فى بيان اليوم الإثنين، إن "الهيئة تطور خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما فى ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء فى دبى حتى عام 2030، والتى تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموجرافى والاقتصادى فى الإمارة، وذلك لضمان توفير الهيئة خدماتها لأكثر من مليون متعامل فى دبى وفق أعلى مستويات الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة".

وأضاف الطاير، أن هذه الشهادة العالمية، تتوج جهود الهيئة المستمرة فى توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مكانة دبى كمركز عالمى للاقتصاد ووجهة رائدة فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين.