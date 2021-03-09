بيع كتاب قصص مصورة بـ 2.2 مليون دولار فى مزاد أمريكى

جدة - نرمين السيد - وذكرت دار مزادات "هيريتيدج أوكشنز" فى دالاس يوم الخميس بأن البيع يسجل رقما قياسيا عالميا فى مزاد يتعلق بكتاب قصص مصورة لباتمان.
وقال المتحدث باسم الدار، روبرت ويلونسكى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشترى أبدى رغبته فى عدم الكشف عن هويته.
وقالت دار المزادات إن شخصيات خيالية معروفة مثل جوكر وهوجو سترينج وكاتوومان ظهرت أيضا فى النسخة، وهى فى حالة شبه مثالية.
وكان أحد الهواة قد اشترى تلك النسخة بثلاثة آلاف دولار فى هيوستن عام 1979، وكان سعرها الأصلى عام 1940 عشرة سنتات فقط.
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