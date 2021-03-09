5 ألعاب قاتلة خطر على صحة الأطفال



جدة - نرمين السيد - وأخطر 5 ألعاب إليكترونية قاتلة:

1- لعبة الوشاح الأزرق:

يسجل فيها الضحية على اللعبة من خلال حساب عبر "تيك توك" فقط، ثم يطلب من اللاعب تحدى تعتيم الغرفة، ومن هنا جاء مصطلح "تحدى التعتيم أو Blackout challenge".

2- الحوت الأزرق:

لعبة أثارت جدلا كبيرا فى 2015، وتسببت فى بعض حالات الوفاة فى مصر، لعل أبرزها انتحار ابن نائب برلمانى شنق نفسه وقتها داخل منزل عائلته بمدينة المحلة.

اللعبة تتحدى المستخدم على القيام ببعض الأمور وتصوير نفسه للانتقال للمرحلة التالية، ومن هذه التحديات تشويه أجسادهم بآلات حادة والوقوف على حافة سطح المنزل، ثم طلب انتحار اللاعب إما برمى نفسه من مبنى أو شنق نفسه.

3- كسارة الجمجمة

لعبة "كسارة الجمجمة" أو "skull breaker، تحدى ظهر العام الماضى فى المدارس الأوروبية، ووصل إلى مصر، وتسبب فى إصابات خطيرة لطفل بالولايات المتحدة.

تعتمد اللعبة على إقناع صديقين لثالث أنهما سيصوران مقطع فيديو أثناء القفز معا متجاورين، ويقفزا فى البداية على يمين ويسار الفتى الأوسط، وما إن يأتى دور الأوسط ليقفز فى الهواء، يركلان ساقيه فيفقد اتزانه ويسقط ليرتطم جسمه فى الأرض بقوة ويقع للخلف.

3- مريم

بدأت اللعبة فى منطقة الخليج فى 2017، وفى منتصف 2018 فى مصر، وتسأل مريم فى البداية أسئلة شخصية لتعرف تفاصيل حياة المشترك، وفى النهاية تحرض الشباب والأطفال على الانتحار ومن لم يفعل تهدده بإيذاء أهله مما يضطره إلى الاستجابة لأوامر اللعبة.

4- تحدى تشارلى أو لعبة الأقلام

هذه اللعبة ظهرت فى 2015 بين طلاب المدارس، وتعتمد على الورقة وأقلام الرصاص لدعوة شخصية أسطورية مزعومة ميتة تدعى "تشارلي"، ثم تصوير حركة القلم الرصاص مع الجرى والصراخ، وتسببت فى انتحار بعض اللاعبين من الأطفال والشباب فى ليبيا والجزائر وبعض دول الخليج.

5- لعبة جنية النار

أثارت جدلا كبيرا، حيث نتج عنها فى وفاة بعض الأطفال حرقا أو اختناقا بالغاز، حيث تأمر اللعبة المشارك بالاستيقاظ منتصف الليل، والدوران فى أنحاء الغرفة مع ترديد كلمات سحرية وتوهمهم أنهم يتحولون إلى جنية النار، ثم تأمرهم بالانتقال للمطبخ وفتح جميع شعلات غاز البوتاجاز، ثم الذهاب للنوم وعند استنشاق الغاز السحرى سيتحول إلى جنية.