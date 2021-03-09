سامسونج تطلق أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الشركة فى بيان لها، الاثنين، إنها ستطلق هاتفها الجديد جالاكسى إيه 42 – 5 جي" (Galaxy A42 5G)، يوم الجمعة المقبل، بما يعادل 400 دولار أمريكى، ما يجعله أرخص هاتف ذكى يدعم شبكات الجيل الخامس فى كوريا الجنوبية.
وكانت الشركة طرحت الهاتف بالفعل، العام الماضى، فى عدو أسواق أوروبية، وكذلك فى جنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن "جالاكسى إيه 42– 5 جي"، يأتى بشاشة عرض مقاسها 6.6 بوصة، وكاميرا خلفية رباعية للتصوير الرقمى أساسية بدرجة وضوح 48 ميجا بكسل، وأخرى ثانوية ذات زوايا عريضة بدقة وضوح 8 ميجا بكسل.
وذلك بالإضافة إلى مجس تصوير للعمق بدقة وضوح 5 ميجا بكسل، وكاميرا للتصوير الدقيق بدرجة وضوح 5 ميجا بكسل، وأخرى أمامية لعشاق "السيلفى" بدقة 20 ميجا بكسل.
زودت سامسونج الهاتف، بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت من خلال بطاقات التخزين الخارجية، كما يحتوى الهاتف على بطارية بقدرة 5 آلاف ميلى أمبير/ثانية.
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