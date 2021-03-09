OPPO Find X3.. مواصفات وأسعار أحدث إصدارات أوبو

جدة - نرمين السيد - فيما فتحت الشركة الباب أمام الحجز المسبق للسلسة الجديدة على عدد من مواقع التسوق الإلكترونى أبرزها موقع JD.com.

وبحسب موقع Gizmochina فإن العروض الرسمية لهواتف Find X3 Pro تتميز بشاشة ذات حافة منحنية مع ثقب أو نوتش فى الزاوية العلوية اليسرى، مع شاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED، وجودة 1.440 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية.

وسيحصل هاتف OPPO Find X3 Pro على مستشعر IMX789 من سامسونج الذى يقدم دقة نهائية تصل لـ 50 ميجا بيكسل، مع السماح بدخول كمية أكبر من الضوء مقارنة بالكاميرات الأخرى من أوبو حتى يستطيع الهاتف تقديم صور بدقة عالية للغاية، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ماكرو للتكبير قادرة على التقريب البصرى 2x، بالإضافة إلى 8 و3 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف OPPO Find X3 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام أندرويد 11 وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 256 جيجا بايت.

وسيحتوى هاتف Find X3 Pro على بطارية بقوة 4.500 مللى أمبير فى الساعة، ستدعم تقنية الشحن السلكى السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط، شحن لاسلكى بقدرة 30 واط.

ويبدأ سعر هاتف Oppo Find X3 Pro من 1000 يورو أى ما يعادل حوالى 19 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Oppo Find X3 Lite من المتوقع أن يبدأ من 400 يورو أى ما يعادل حوالى 7.600 آلاف جنيه مصرى.