جدة - نرمين السيد - فازت بلقب ملكة جمال أستراليا 2012 وشاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم عام 2012 وحلت وصيفة ثانية، كما شاركت فى مسابقة ملكة جمال لبنان 2010 وحلت وصيفة ثالثة. ولدت جيسيكا ميشال قهواتى فى 12 سبتمبر 1988 فى سيدنى بنيو ساوث ويلز بأستراليا لعائلة من أصل لبنانى، ودرست القانون والإدارة المالية للأعمال فى جامعة سيدنى للتكنولوجيا. بدأت جيسيكا ميشال مسيرتها فى عرض الأزياء منذ وهى تبلغ من العمر 14 عامًا. فازت قهواتى بأول لقب جمال، فى مايو 2007 وهى بعمر 17 سنة، وفازت فى 2008 بلقب ملكة جمال لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيسيكا قهواتى.. مزيج من الجمال اللبنانى الأسترالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.