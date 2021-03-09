إدراج مادة الرجولة بالمناهج يثير الجدل فى الصين

جدة - نرمين السيد - وجاء القرار بعد أن أثبتت الدراسات أن ذكور هذا الجيل فى الصين أصبحوا خجولين و"أنثويين وحساسين أكثر من اللازم"، وفقا لشبكة nbcnews.

وأثار هذا الطرح جدلًا كبيرًا لدى الطلاب، وأولياء الأمور أيضًا، فيما لم تعلق السلطات حتى الآن.

وفى يناير الماضى، نشرت وزارة التعليم الصينية خططا "لتنمية الرجولة" لدى الطلاب الذكور من رياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية.

وتتضمن المبادرة توظيف وتدريب المزيد من معلمى الصالات الرياضية، واختبار الطلاب بشكل أكثر شمولية فى التربية البدنية، وجعل التثقيف الصحى إلزاميا، ودعم البحث فى قضايا مثل "تأثير ظاهرة مشاهير الإنترنت على قيم المراهقين".