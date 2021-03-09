Galaxy Xcover 5.. سامسونج تعلن مواصفات هاتفها المصفح

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، جاء هذا الهاتف بهيكل مضاد للماء والغبار أبعاده (147.1/71.6/9.2) ملم، ودعم بالمعدن والبلاستيك والمطاط القادر على امتصاص الصدمات.

وجاءت شاشة الهاتف من نوع TFT بمقاس 5.3 بوصة، أبعادها "20:9" ودقة عرضها (1600/720)، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

فيما جاء الهاتف بمعالج Exynos 850 العالى الأداء، وومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائى 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وحصل الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC للدفع الإلكترونى.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 16 ميجابيكسل، ومجهزة بمصباح LED ثنائى، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.