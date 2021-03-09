جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، جاء هذا الهاتف بهيكل مضاد للماء والغبار أبعاده (147.1/71.6/9.2) ملم، ودعم بالمعدن والبلاستيك والمطاط القادر على امتصاص الصدمات.
وجاءت شاشة الهاتف من نوع TFT بمقاس 5.3 بوصة، أبعادها "20:9" ودقة عرضها (1600/720)، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
فيما جاء الهاتف بمعالج Exynos 850 العالى الأداء، وومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائى 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
وحصل الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC للدفع الإلكترونى.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 16 ميجابيكسل، ومجهزة بمصباح LED ثنائى، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Galaxy Xcover 5.. سامسونج تعلن مواصفات هاتفها المصفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.