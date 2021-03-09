صور.. مطعم تونسى يثير أزمة بسبب أغلى بيتزا فى أفريقيا

جدة - نرمين السيد - وبلغ سعر البيتزا 999 دينارا (360 دولارا أمريكيا)، ويرجع ذلك إلى احتوائها على أوراق الذهب الصالحة للأكل، حسب روسيا اليوم.

وصنع مؤسس مطعم "دابييترو" الإيطالى بتونس، أحمد هرقال، البيتزا من الذهب عيار 24 قيراط، وأدخل فى مكوناتها أيضا زبد الكمأة (الترافل) وجبن الموتزاريلا، وصدور البط المدخن.

وقال هرقال: "اخترنا عمل هذه البيتزا حتى نتمكن من وضع مكونات فاخرة وعالية الجودة، وعندما فعلنا كل هذا ارتفع سعرها".

وتداول رواد مواقع التواصل صورة البيتزا، حيث انتقدوا إدارة المعطعم، خصوصا وأن تونس تمر بأزمة.

وعلق صاحب المطعم على الانتقادات قائلًا: "هناك العديد من الأشخاص الذين فهموا هذه المبادرة بطريقة مختلفة ويقولون لماذا تصنع بيتزا بهذا السعر وأنت تعيش فى بلد يمر بأزمة؟ هذه البيتزا ليست للجميع.. إنها موجهة فى الغالب للأشخاص الذين يأتون من الخارج أو للتونسيين الذين يريدون ذلك".