العثور على كوكب أقدم من الأرض عمره 4.6 مليار سنة

جدة - نرمين السيد - وأكدت نتائج العمل العلمى المنشور فى مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أن هذا الجزء أقدم من الأرض، حيث يبلغ عمر 4.6 مليار سنة.

وحسب سبوتنيك، فإن الكوكب بدأ فى التكون من سحابة من الغاز والغبار، ولكن بعد ذلك تم تجزئته أو امتصاصه بواسطة الكواكب الأكبر فى النظام الشمسى البدائى، مثل الأرض أو عطارد أو المريخ.

وأوضح جان أليكس بارات، عالم الكمياء الجيولوجية، أن النيزك خرج من خزان الصهارة، المنصهرة جزئيًا فى قشرة الكوكب الأم.