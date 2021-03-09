فيديو.. مواطنة سعودية تستعيد بصرها بعد 5 أعوام

جدة - نرمين السيد - وتعرضت السيدة نوف الرشيدى، لحادث خلال تنظيف منزلها ببعض المركبات الكيميائية، أفقدها البصر قبل 5 أعوام من الآن.

وقالت خلال حديثها فى برنامج "الراصد" المعروض على قناة "الإخبارية" السعودية، إن أجرت مؤخرًا عملية بمستشفى الملك خالد التخصصى للعيون، مؤكدة أنها صمتت من خوفها ألا يكون ما تراه حقيقيا، وذلك عقب نجاح العملية مباشرة.

وأوضحت أن ابنها "مشترى" لم يصدق فى بداية الأمر، فطلب منها أن تسير فى المستشفى حتى يتثبت من كلامها.

وعن سبب فقدها البصر، أكدت نوف أنه كان بسبب استخدامها منظفات تسليك البلاعات والتى انفجرت فى وجهها.