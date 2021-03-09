بلومبرج: أوروبا مستعدة لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة (بلومبرج) الأمريكية بأن قادة الاتحاد الأوروبى على استعداد لتأكيد التزامهم بفرض ضريبة من جانب واحد على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة؛ إذا فشلوا فى التوصل لاتفاق على إطار عالمى مع شركائهم، بما فى ذلك إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحلول منتصف العام الجارى.





وجاء فى وثيقة مبكرة لبيان مشترك اطلعت عليه (بلومبرج) أن القادة الأوروبيين سيشددون على ضرورة التصدى للتحديات الضريبية التى نشأت نتيجة رقمنة الاقتصاد وذلك خلال قمة من المقرر أن تعقد فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وبحسب الوثيقة التى لا تزال عرضة للتعديل، سيؤكد القادة استعدادهم على المضى قدمًا إذا لم يتم التوصل إلى حل عالمى.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه بسبب الإحباط الناجم عن بطء وتيرة التقدم فى المحادثات الدولية، بشأن قواعد الأرباح الخاضعة للضريبة، خططت عدة دول أوروبية أو فرضت بالفعل رسومًا على إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة "فيسبوك" و"ألفابت" و"جوجل".

وأوضحت بلومبرج أن ما يسمى بضرائب الخدمات الرقمية أثار خلافًا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى فرض عقوبات انتقامية على عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وبحسب "بلومبرج"، فقد فشلت الجهود السابقة فى التوصل إلى توافق فى الآراء داخل الاتحاد الأوروبى بشأن فرض رسوم مماثلة؛ حيث أصرت بعض الدول على أن الاتحاد يجب أن يعطى أولًا مزيدًا من الوقت للمفاوضات الدولية فيما يخص القواعد الضريبية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.