وجاء فى وثيقة مبكرة لبيان مشترك اطلعت عليه (بلومبرج) أن القادة الأوروبيين سيشددون على ضرورة التصدى للتحديات الضريبية التى نشأت نتيجة رقمنة الاقتصاد وذلك خلال قمة من المقرر أن تعقد فى وقت لاحق من الشهر الجارى.
وبحسب الوثيقة التى لا تزال عرضة للتعديل، سيؤكد القادة استعدادهم على المضى قدمًا إذا لم يتم التوصل إلى حل عالمى.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه بسبب الإحباط الناجم عن بطء وتيرة التقدم فى المحادثات الدولية، بشأن قواعد الأرباح الخاضعة للضريبة، خططت عدة دول أوروبية أو فرضت بالفعل رسومًا على إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة "فيسبوك" و"ألفابت" و"جوجل".
وأوضحت بلومبرج أن ما يسمى بضرائب الخدمات الرقمية أثار خلافًا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى فرض عقوبات انتقامية على عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وبحسب "بلومبرج"، فقد فشلت الجهود السابقة فى التوصل إلى توافق فى الآراء داخل الاتحاد الأوروبى بشأن فرض رسوم مماثلة؛ حيث أصرت بعض الدول على أن الاتحاد يجب أن يعطى أولًا مزيدًا من الوقت للمفاوضات الدولية فيما يخص القواعد الضريبية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلومبرج: أوروبا مستعدة لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.