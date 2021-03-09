الهند: رصد أكثر من 317 ألف جريمة إلكترونية خلال 18 شهرا

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، بأنه تم إبلاغ البرلمان الهندى "لوك سابها" بأن البلاد تعرضت لجرائم إلكترونية بلغ عددها 317 ألفًا و439 جريمة خلال الأشهر الـ18 الماضية.





ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية الهندى جى كيشان ريدى، اليوم الثلاثاء، القول: "إن الوزارة قامت بتشغيل بوابة وطنية للإبلاغ عن الجريمة السيبرانية فى 30 أغسطس عام 2019 من أجل توفير آلية مركزية للمواطنين للإبلاغ الكترونيًا عن جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التى ترتكب ضد النساء والأطفال".

وأوضح الوزير أنه منذ بدء تشغيل هذه البوابة، تم تسجيل 317 ألفًا و439 جريمة إلكترونية في الهند حتى 28 فبراير الماضى، بينها 21 ألفًا و562 جريمة فى ولاية كارناتاكا و50 ألفًا و806 جرائم أخرى فى ولاية ماهاراشترا، مؤكدا أن الهيئة المعنية بإنفاذ القانون فى الولايات والأقاليم الاتحادية تباشر الجرائم التى يتم تسجيلها على البوابة وتتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.