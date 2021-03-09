روسيا والصين توقعان مذكرة حول إنشاء محطة قمرية علمية مشتركة

وأفادت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) بأن (روس كوسموس) و(CNSA)، ستعملان وفق مبادئ التوزيع المتكافئ للحقوق والالتزامات، على تعزيز التعاون لإنشاء محطة قمرية علمية دولية مع وصول مفتوح لجميع البلدان المهتمة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون البحثى وتعزيز الاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجى للأغراض السلمية لصالح البشرية جمعاء.
وأضافت سبوتنيك أن المحطة عبارة عن مجمع من مرافق البحث التجريبية التى تم إنشاؤها على سطح القمر وفى مداره، وهى مصممة لإجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض، بما فى ذلك استكشاف واستخدام ورصد القمر، والتجارب البحثية الأساسية والتحقق التكنولوجى مع إمكانية التشغيل الآلى على المدى الطويل.
وفى إطار هذا المشروع، ستعمل روسيا والصين بشكل مشترك على تطوير خطة لإنشاء محطة قمرية، وستتفاعل أيضًا عن كثب فى تخطيط وتصميم وتطوير وتنفيذ وتشغيل مشروع لإنشاء محطة، بما فى ذلك عرضها على المجتمع العالمى.
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