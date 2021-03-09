حجر صحى على ظهر يخت.. طريقة مبتكرة لجذب السياح بتايلاند

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، فإن السياح الأجانب، الذين يصلون إلى تايلاند سيكون بإمكانهم قضاء فترة الحجر الصحى الإلزامى، والتى تبلغ أسبوعين، على ظهر يخت.

وتفرض تايلاند على القادمين إلى أراضيها قضاء فترة حجر صحى، وذلك بالإضافة إلى ضرورة تقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا، كما يتعين على السياح الأجانب فى فترة الحجر ارتداء أساور ذكية خاصة تسمح بتتبع الحالة الصحية للوافد وتحديد موقع حامل السوار من خلال GPS.

وبواسطة هذه الخطوة تحاول سلطات تايلاند دعم قطاع السياحة فى البلاد، الذى تكبد خسائر مالية فادحة بسبب أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق التى تم اتخاذها، ومنذ مارس الماضى أغلقت تايلاند حدودها أمام السياح، لكنها فى أكتوبر بدأت بشكل تدريجى فى استقبال الأجانب لكن بشرط خضوعهم للحجر الصحى.