طرد كلبى بايدن وإعادتهما إلى منزل العائلة بعد حادث عض فى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى أن أن"، عن مصدرين، لم تذكر اسميهما، أن تصرفات عدوانية صدرت عن "ميجور"، البالغ ثلاث سنوات، وهو أصغر كلبى آل بايدن من نوع "جيرمن شيبرد"، منها القفز، والنباح، ومهاجمة موظفى البيت الأبيض وعناصر الأمن.

وأشار المصدران، بحسب "إندبندت عربية"، إلى حدوث "حادث عض" من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات، إلا أن الحادث اعتبر خطيراً بما يكفى لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين "ميجور"، و"تشامب"، البالغ 13 عاماً إلى منزل آل بايدن فى ويلمنجتون الأسبوع الماضى.

وتبنى جو بايدن وزوجته "ميجور" عام 2018، فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض بعد انتقاله إليه، إثر مراسم تنصيب الرئيس الجديد فى يناير الماضى.

ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترمب يحتفظ بأى حيوان أليف فى المقر الرئاسى.

وفى مقابلة أجريت معها الشهر الماضي، أعربت السيدة الأولى، جيل بايدن، عن قلقها فى شأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد فى واشنطن، وقالت لشبكة "أن بى سى" التلفزيونية "عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية، بينما يراقبهما كثير من الناس".