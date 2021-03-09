فيديو.. بطريق يستعين بقارب للسياح للنجاة من حيتان جائعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك" قام مدونا السفر، مات وآنا كارستن، بتصوير مطاردة حيتان قاتلة لبطريق خلال رحلة استكشافية يقومان بها في مضيق جيرلاش في القارة القطبية الجنوبية. ويظهر في الفيديو، الذى نشرته "الديلى ميل" كيف يحاول البطريق الفرار من الحيتان والقفز إلى قارب ممتلئ بالسياح، ويمكث فى القارب لبعض الوقت ثم يقفز مرة أخرى إلى مياه المحيط.

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