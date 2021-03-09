الملكة إليزابيث الثانية ترد على تصريحات الأمير هارى وزوجته

جدة - نرمين السيد - أعربت العائلة الملكية البريطانية بقيادة الملكة، إليزابيث الثانية، عن حزنها من الصعوبات التى واجهها الأمير هارى وزوجته ميجان، فى أول تعليق على مقابلتهما التى أثارت أصداء واسعة.





وبحسب "روسيا اليوم"، أصدر قصر بكنجهام، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه: "العائلة كلها تشعر بحزن بعد معرفتها بشكل كامل مدى صعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة إلى هارى وميجان". وأضاف البيان: "القضايا التى تمت إثارتها، خاصة تلك التى تتعلق بالعرق، تثير قلقا، وعلى الرغم من أن بعض الذكريات ممكن أن تختلف، إلا أنه يتم التعامل معه بجد كبير وسيجرى النظر إليها من قبل العائلة بشكل خاص". وشدد البيان على أن "كلا من هارى وميجان وأرتشى سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا فى العائلة".

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