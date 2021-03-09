بورش تخترق جدارا فى موقف سيارات

جدة - نرمين السيد - وحسب "سبوتنيك" فإن سيارة من نوع "بورش 2020 اخترقت جدار موقف السيارات فى الطابق الثالث فى شارع كورابيلنايا فى العاصمة موسكو".
كما أوضح الموقع، "بأن سائق هذه السيارة خلال 8 أشهر تلقى 11 غرامة مالية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 ألف روبل".
وقالت وزارة النقل بموسكو، إن الحادث وقع فى منطقة "ريفر بارك" فى منطقة كولومينسكايا وتمكنت عناصر الأمن من سحب السيارة.
وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه: "إن السائق قد فقد السيطرة وتم سحب السيارة العالقة".
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