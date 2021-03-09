فيديو.. طليقة أغنى رجل فى العالم تتزوج من مدرس أطفالها

جدة - نرمين السيد - ويدعى الزوج الجديد، دان جيويت، ويبلغ من العمر 50 عاما، وهو مدرس علوم فى مدرسة سياتل ليكسايد الخاصة، حيث درس أطفال سكوت وبيزوس، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وتناولت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها، بأن ماكينزى سكوت الزوجة السابقة لمؤسس شركة أمازون جيف بيزوس والتى تقدر بـ53 مليار دولار بعد حصولها على نصف ثروته تزوجت من دان جيويت 50 عاما مدرس أطفالها السابق، فى مدرسة سياتل ليكسايد.
وأشار التقرير، إلى أن الزوجين أعلنا زواجهما فى منشور على giving bledgt، وقامت سكوت بتغيير صفحة سيرتها الذاتية على أمازون لتعلن أنها تعيش مع أطفالها الـ4 وزوجها الجديد.
سكوت انفصلت عن أغنى رجل فى العالم عام 2019 بعد زواج استمر 25 عاما أثمر عن 4 أطفال، ومنذ طلاق سكوت من بيزوس تبرعت بـ6 مليارات دولار من ثروتها للمحتاجين.
كما أكد التقرير، أن سكوت، تعهدت بالتبرع بمعظم ثروتها التى تساوى 4% من قيمة أمازون حوالى 19.7 مليون سهم.
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