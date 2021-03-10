العثور على كنز عربى كبير فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أفاد بذلك المكتب الصحفى لمعهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال كبير الباحثين فى المعهد د. إغور ستريكالوف:" قد اكتشفنا مكانا عثر فيه الأثريون غير المحترفين (صائدو الكنوز) على الكنز وذلك بعد ما وجدنا مكانا للحفريات وعثرنا فيه على قطع نقدية تتطابق مع تلك التى صودرت لدى صائدى الكنوز على الرغم من مرور بضعة أعوام على اكتشاف كنز القطع النقدية العربية.

يذكر أن صائدى الكنوز عثروا عام 2016 على كنز القطع النقدية العربية التى تعود إلى القرون الوسطى بالقرب من نهر أيستيا فى مقاطعة ريازان الروسية التى تبعد 300 كيلومتر عن موسكو.

وقامت شرطة المقاطعة بمصادرة 228 درهما فضيا وبقاياها لدى صائدى الكنوز.

وجذب الاكتشاف انتباه علماء الآثار الذين قرروا إيجاد مكان الكنز على أمل اكتشاف غيرها من القطع الأثرية، وأجرى العلماء عامى 2018 – 2019 حفريات جديدة أكدت أن صائدى الكنوز عثروا على الكنز فى وادى نهر إيستيا حيث اكتشف علماء الآثار بقايا كثيرة من الخزفيات وعددا آخر من الدراهم الفضية العربية التى تم سك أحدثها عام 870 بعد الميلاد تقريبا، وافترض العلماء أن الكنز دفن على هامش طريق تجارى مر بنهر إيستيا أو قرب إحدى استراحات التجار.

ويعتقد العلماء أن اكتشاف الكنز يؤكد وجود طريق الفولغا الكبير الذى كان يربط أوروبا بالشرق نهاية الألفية الأولى ومطلع الألفية الثانية، أما الدراهم الفضية العربية فتؤكد وجود علاقات التجارة والاقتصاد بين شرق أوروبا من جهة والمسلمين من جهة أخرى بوساطة من بلاد الخزر.