أبل تعتزم إنتاج عدسة لاصقة تدعم تكنولوجيا الواقع المعزز بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "إكسبريس كمبيوتر" اليوم الثلاثاء، نقلا عن الخبير التقنى مينج تشى كيو، أن العدسات الجديدة لا يرجح امتلاكها طاقة كهربائية وسعة تخزين حاسوبية مستقلة، مشيرا إلى أنها قد تعتمد على الاتصال بهاتف (آى فون) أو بجهاز آخر.
ومن المحتمل أن تقدم العدسات اللاصقة التى تعتزم شركة "أبل" إنتاجها، تجربة واقع معزز خفيفة الوزن دون الحاجة لارتداء النظارات أو سماعة الرأس.
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