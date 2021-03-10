طُبقت الدراسة على 120 صحفيًا فى 5 وكالات هى "أنباء الشرق الأوسط، والأسيوشيدبرس، والألمانية، والتونسية، والسعودية"، كما أجرى الباحث دراسة تحليلية لمواقع تلك الوكالات.
وتوصلت الدراسة إلى أن المناخ السياسى الذى تعمل فيه الوكالات يأتى فى مقدمة التحديات، وأن الوكالات تسعى جاهدة للتنويع من مصادر دخلها حتى تضمن البقاء.
وكشفت الدراسة أن المضمون المقدم من الوكالات يؤثر فى اتجاه الصحف نحو الأحداث، وأن قضايا الأمن والإرهاب ثم القضايا الاقتصادية جاءتا فى المرتبة الأولى من بين المجالات التى تفضل الصحف الحصول عليها من الوكالات.
وأوصت الدراسة بضرورة رصد التحديات التى تواجه الوكالات والعمل على إيجاد حلول لها، وخصوصا التحديات التى تواجه الوكالات الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحديات التى تواجه وكالات الأنباء .. فى رسالة دكتوراة بـ جامعة الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.