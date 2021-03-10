التحديات التى تواجه وكالات الأنباء .. فى رسالة دكتوراة بـ جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - حصل الباحث محمد مهنى البحراوى، المدرس المساعد بكلية الإعلام، جامعة الأزهر، على درجة الدكتوراة فى الصحافة والنشر، بتقدير مرتبة الشرف الأولى عن دراسته والتى حملت عنوان "تأثير التحديات التى تواجه وكالات الأنباء على مضامينها الإخبارية واتجاهات الصحفيين نحوها - دراسة تطبيقية".





طُبقت الدراسة على 120 صحفيًا فى 5 وكالات هى "أنباء الشرق الأوسط، والأسيوشيدبرس، والألمانية، والتونسية، والسعودية"، كما أجرى الباحث دراسة تحليلية لمواقع تلك الوكالات.

وتوصلت الدراسة إلى أن المناخ السياسى الذى تعمل فيه الوكالات يأتى فى مقدمة التحديات، وأن الوكالات تسعى جاهدة للتنويع من مصادر دخلها حتى تضمن البقاء.

وكشفت الدراسة أن المضمون المقدم من الوكالات يؤثر فى اتجاه الصحف نحو الأحداث، وأن قضايا الأمن والإرهاب ثم القضايا الاقتصادية جاءتا فى المرتبة الأولى من بين المجالات التى تفضل الصحف الحصول عليها من الوكالات.

وأوصت الدراسة بضرورة رصد التحديات التى تواجه الوكالات والعمل على إيجاد حلول لها، وخصوصا التحديات التى تواجه الوكالات الوطنية.