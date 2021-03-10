نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحاور 26 يوليو والفردوس وصفط

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما ما عدا محافظة الإسكندرية التى تنحصر فيها الكثافات المرورية فى الطريق القادم من باب الشرق إلى محرم بك.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب وأعلى البساتين المتجه إلى دار السلام.

ولفت صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد فيما عدا محور صفط ونصح باستبداله بمنزل أحمد عرابى.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة حذر صابر، من سلوك محور الفردوس الخارج من الأزهر إلى السيدة عائشة، وشارع مصر والسودان يعمل بشكل جيد.

وقال إن محور 26 يوليو تنحصر فيه الكثافات للقادمين من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وللقادمين من الجيزة إلى القاهرة يفضل سلوك تلك الكبارى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.