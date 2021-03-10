صور.. أزياء تنتشر فى ربيع وصيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتعود موضة الملابس المقلمة من جديد سواء كانت بالطول أو العرض فى مختلف القطع سواء الفساتين أو التيشرتات أو التنانير والبدلات النسائية.

أما الملابس الرياضية تسيطر على صيحات الموضة فى ربيع وصيف 2021، والتى يمكن ارتدائها فى صالات الألعاب الرياضية والنوادى، كما يضيف لها البعض لمسة من التجدد كتنسيقها مع بنطلون كلاسيك أو توب من الشيفون أو الدانتيل.

وتعشق الكثير من الفتيات ارتداء التنانير القصيرة، كما أن التنانير الميكرو والمينى تعد هى الرائجة خلال تلك المواسم وتلعب دورا مهم فى ظهور مرتديته بإطلالة أنثوية جذابة.

يبدو أن صيحة الـ Cut Out نجحت فى أن تفرض سيطرتها على مختلف قطع الملابس، فمن الفساتين إلى البلوزات وحتى الأكمام، وحرص مصممو الأزياء على تقديمها بشكل أنيق ومختلف هذا العام. فأصبحت لمسة تزين قطعة الملابس وتمنحها مظهرا مختلفا.

ولم تنتشر الفساتين السادة فى صيف وربيع 2021 وتحل محلها الفساتين المنقوشة التى يتزين بعضها بالورود سواء المطبوعة أو المطرزة، أو النقوش المتداخلة التى تمنح مرتديتها قدرا من الحيوية والبهجة وخصوصا فى أجواء الربيع.