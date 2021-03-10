دراسة : النساء أقل شعورا بالسعادة خلال جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، كشفت الدراسة أن المهام المنزلية ورعاية الأطفال خلال فترة الإغلاق بسب جائحة كورونا، كان سببا فى انخفاض مستوى الرفاهية السعادة لدى النساء وخاصة الأمهات.

وقالت دراسة استقصائية أجراها خبراء من كلية الطب بجامعة واشنطن، شملت 4،535 من الباحثين الرئيسيين، أن العالمات اللواتى لديهن أطفال صغار يعيشون فى المنزل قد تعرضن لانخفاض فى الوقت الذى يقضينه فى أبحاثهن.

ووجدت الأبحاث أن الوقت الذى تقضيه النساء فى الاجتماعات ينخفض بينما يتسع متوسط يوم العمل، مع قضاء المزيد من الوقت فى الرد على رسائل البريد الإلكترونى".