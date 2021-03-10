صباحك ومطرحك.. أعراض تظهر على الطفل عند تعرضه للتحرش

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد خلال صباحك ومطرحك إلى تغير سلوكيات الطفل بعد تعرضه للتحرش، وجعله يتصرف بطريقة غريبة مع كل المحيطين به.
وأضافت أن الطفل الذى يتعرض للتحرش من الممكن أن يعانى من الكوابيس أو مشاكل فى النوم، بالإضافة إلى حدوث تغييرات مفاجئة فى شخصيته بدون أى مبررات.
وتابعت بعض الأعراض وقالت إن هؤلاء يتصرفون بسلوكيات أصغر من سنهم مثل التبول اللإرادى، بالإضافة إلى الهروب والرغبة فى أن يكون وحيدا.
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