مواصفات هاتف Mi 11 Pro الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Mi 11 Pro" بشاشة تبلغ مساحتها 6.7 بوصة من نوع AMOLED بجودة +QHD، وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، وفقا لموقع "Gizmochina".
وتتمتع الكاميرا الأساسية للهاتف الجديد بدقة 108 ميجابيكسل، ويعد أول هاتف ذكى خلال 2021 يصدر بتلك الدقة فى الكاميرا، بالإضافة إلى تميزه بـ 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالية الدقة، حيث تأتى الكاميرا السيلفى بدقة 50 ميجابيكسل.
ويدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، ويعمل بمعالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.
ومن المتوقع أن يأتى الهاتف بسعر يزيد عن ألف دولار أمريكى أى ما يتخطى الـ 17 ألف جنيه مصرى.
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