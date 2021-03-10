صور .. أناقة وجمال التايلاندية أوراسايا سبيربوند فى الأزياء والموضة

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف أوراسايا بدورها كعارضة أزياء فقط بل انضمت إلى مجال التمثيل، حيث اشتهرت بأدوارها فى أفلام عدة منها فيلم Game Rai Game Rak.

وتألقت سبيربوند فى مجال الأزياء والموضة، ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 10 مليون ونصف عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

وتعد من أشهر عارضات الأزياء فى تايلاند لإطلالاتها الأنيقة التى تلفت الأنظار حولها بالإضافة إلى ملامحها الجميلة.

وتحرص التايلاندية أوراسايا على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" صورها والتى أظهرت مدى عشقها للبحر والتأمل فى الطبيعة.