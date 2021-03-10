رجل يشترى وعاء بسعر رخيص ويبيعه بـ آلاف الدولارات

جدة - نرمين السيد - ويعود تاريخ الوعاء الخزفى إلى القرن الخامس عشر، من فترة حكم الإمبراطور تشو دى. وأرسل الرجل صورة الوعاء لدار مزادات سوثبيز، وقام بعدها خبراء المزاد بدراستها وتحديد فترة صنعها. وأوضح الخبراء وجود 6 أطباق من ذلك الوعاء الذى يعود إلى فترة حكم الإمبراطور تشو دى فى الصين، وفقا لموقع "insider". وسيتم عرض القطعة فى المزاد يوم 17 مارس، بسعر يبدأ من 300 إلى 500 ألف دولار.

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