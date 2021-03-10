رخويات تقطع رأسها بنفسها لتعيد بناء جسمها خلال شهر

جدة - نرمين السيد - وتتمكن تلك الرخويات من قطع رأسها بنفسها وإعادة بناء جسم جديد لها بالكامل خلال أقل من شهر.

وأشار ساياكا ميتو بجامعة نارا إلى تلك القدرات الفريدة التى تتمتع بها الرخويات عند رؤية الرأس يتحرك بعد الانشطار عن الجسم، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ويعتقد العلماء أن الرخويات البحرية ربما تكون قد طورت هذه التقنية كوسيلة للتخلص من الطفيليات فى أجسامها، كما يعتمد الجزء الأساسى الآخر من تلك الحيلة عن طريق العثور على مصدر طاقة فى وقت لاتمتلك فيه جهازا هضميا.