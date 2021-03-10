علماء يبتكرون جهازا لقياس ضربات القلب بالذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى أن ذلك الجهاز يمكن استخدام Amazon Echo أو Google Home لمراقبة إيقاع قلب الشخص، ويسعون حتى يدمجوه بمكبرات صوت ليعمل مثل الأجهز الطبية بالمستشفيات.

ويقوم الجهاز بإرسال أصوات غير مسموعة من السماعة ويستمع إلى كيفية ارتدادها، كما أنه اعتمادًا على ما تكتشفه بعد عودة الموجات الصوتية، بما في ذلك صعود وهبوط الصدر، يمكن لخوارزمية التعلم الآلى تجميع نبضات القلب معا وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وأوضح الباحثون أنه من خلال ذلك الجهاز يمكن مراقبة ضربات القلب سواء كانت المنتظمة أو الغير منتظمة دون الاتصال الجسدى.

ويشبه نظام التعلم الآلى لاكتشاف ضربات القلب النظام الذى تستخدمه أجهزة صوت Amazon Echo لتنشيط أليكسا، ولكن يقول الباحثون إن أحد أصعب التحديات هو تصفية الضوضاء الصادرة عن الشخص الذى يتنفس.

وأشار أنران وانج، الباحث الرئيسى للدراسة وطالب الدكتوراه فى جامعة واشنطن، إلى أن هؤلاء الباحثون قاموا بتصميم خوارزمية جديدة لتشكيل الحزمة لمساعدة السماعات فى العثور على دقات القلب.