واتساب يحذر مستخدميه بقبول الشروط الجديدة

جدة - نرمين السيد - ويجب على مستخدمى واتساب باتخاذ قرار حول قبول الشروط الجديدة إجبارى عند الرغبة فى استمرار استخدام المنصة.

وفى حالة عدم قبول الشروط لن يحذف واتساب حساباتهم ومع ذلك لن يتمتع هؤلاء المستخدمون بوظائف المراسلة الكاملة حتى يقبلوا الشروط الجديدة، وفى غضون فترة زمنية قصيرة، سيتمكن المستخدمون من تلقى المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من تلقى الرسائل وإرسالها من التطبيق.

إذا كان المستخدمون لا يزالون لا يستجيبون لمثل هذا الإقناع، فسيتم حذف حساباتهم، وبحسب السياسة الرسمية للشركة فإن هذا يتطلب 120 يوما من عدم النشاط، وفقا لموقع "Gizchina".