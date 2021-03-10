جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة "بايت دانس" (Bytedance) الصينية، رائدة منصات مشاركة المقاطع المصورة عبر الأجهزة المحمولة، خاصية جديدة لتحذير مستخدمى تطبيق "تيك توك" (TikTok) قبل نشرهم تعليق ذا محتوى غير لائق.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر TikTok يطلق خاصية جديدة لتحذير المستخدمين قبل نشر تعليقات غير لائقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.