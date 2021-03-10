فيسبوك تطلق إنستجرام جديدا فى 170 دولة

جدة - نرمين السيد - وستكون (إنستجرام لايت) متاحة للهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.

وبحسب "سكاى نيوز"، تحتاج النسخة المصغرة لمساحة 2 ميجابايت فحسب مقارنة مع 30 ميجابايت للتطبيق الأصلى، ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثانى الأبطأ، الأمر الذى يتيح للعملاء فى أنحاء من الهند وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.

وقال تساح هدار مدير إدارة الإنتاج فى فيسبوك بتل أبيب، حيث جرى تطوير الجانب الأكبر من التطبيق، لرويترز "هذه هى الأسواق التى تشتد فيها الحاجة (لهذه النسخة)".

وأضاف "إنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة، لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة نفسه الذى يتيحه إنستجرام".

وأضاف أن إطلاق التطبيق فى 170 دولة ليس سوى "خطوة على الطريق".

وكانت شركة فيسبوك أطلقت نسخة مخففة من موقعها، الذى يحمل الاسم نفسه، على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.