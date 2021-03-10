ولادة 9 سلاحف جلدية الظهر المهددة بالانقراض فى الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وبحسب "يورو نيوز"، احتضنت بيوض "ديرموتشيليس كورييشا"، وفقا لإسمها العلمى، اصطناعيا على شاطئ بونتا بيكينى فى مقاطعة مانابى فى جنوب غرب البلاد، وكان حراس الغابات الإقليميون نقلوا العش بسبب الشتاء القاسى الذى ضرب الساحل الإكوادورى.
وقال الطبيب البيطرى دانيال ألافا، من محمية جزيرة كورازون: "لقد جعلتنا عمليات الفقس الجديدة ندرك أن فى إمكاننا تحقيق معدل مرتفع من الفقس الاصطناعى لهذه السلاحف، وهو ما يمثل علامة فارقة للإكوادور" وفق بيان الوزارة.
وفى يناير، ولدت 60 سلحفاة جلدية الظهر أخرى فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية وأيضا فى مقاطعة مانابى.
ويمكن أن يصل طول هذه السلاحف إلى ثلاثة أمتار ووزنها إلى طن، وقال البيان "على ساحل مانابى، إنها المرة الثانية التى تفقس فيها بيوض هذا النوع ذى معدل التكاثر المنخفض إذ يفقس 50 فى المئة فقط من البيض".
وتعيش "ديرموتشيليس كورييشا" فى المياه المعتدلة المدارية وشبه المدارية وشبه القطبية فى المحيط الأطلسى والمحيط الهادئ والمحيط الهندى.
وهى مهددة بالانقراض فى شرق المحيط الهادئ، فى عامَى 2015 و2017، وتم العثور على أعشاش لهذه السلاحف على الساحل الإكوادورى لكن البيوض لم تفقس.
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