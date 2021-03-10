كورونا يتسبب في الكشف عن كنز عمره 3.200 عاما فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ونشرت شبكة "دويتشه فيله" تقريرا، تطرقت فيه إلى كشف أثرى توصلت له عائلة بالصدفة، بسبب تواجد الأسرة بالمنزل لفترات طويلة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت الشبكة، بحسب "سبوتنيك"، إلى أن رب عائلة فى منطقة نوردغيرميرسليبن الواقعة بالقرب من مدينة ماغديبورغ الألمانية، كان قد قرر بسبب جلوسه بالمنزل لفترات طويلة بناء مسبح لأطفاله.

ولكنه عندما بدأ يحفر حفرة فى حديقة المنزل، توصل إلى هذا الكنز الثمين.

ويتمثل هذا الكنز فى بقايا سيف ورمح وجمجمة، تعود إلى العصر البرونزى، ويرجح أنها متعلقات محارب قبل 3.200 عاما.

ونقلت الشبكة عن سوزانا فريدريتش، من مكتب حماية الآثار فى ولاية ساكسونيا، قولها، "هذا اكتشاف مذهل، ونحن بالفعل خلال فترة العطلات الإجبارية للسكان بسبب كورونا عثرنا على كثير من الآثار الرائعة، من بينها شخص عثر على دبوس رداء يعود للقرن العاشر الميلادى، عندما كان يصلح أرجوحة أطفاله".

وقالت سوزانا: "تلك من الآثار الإيجابية لجائحة كورونا، والتى ستجعلنا نتعرف على الكثير من الآثار لمئات أو آلاف السنين".