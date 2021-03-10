جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة سكاى نيوز البريطانية، فإن الحملة التى تم إطلاقها بالاشتراك مع مدققى الحقائق المستقلين، تهدف إلى تثقيف الناس حول المعلومات المضللة عبر الإنترنت فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا المستجد.
وتطلق المنصة سلسلة من الإعلانات عبر الإنترنت خلال شهر أبريل المقبل، لتشجيع المستخدمين على اكتشاف القصص المزيفة حول كورونا.
وكانت المنصة أعلنت فى وقت سابق، أنها ستحظر الادعاءات الكاذبة حول لقاحات كورونا، محذرة من أنها لن تكون قادرة على البدء فى تطبيق هذه السياسات بين عشية وضحاها، على حد تعبيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يدشن حملة لمواجهة انتشار المعلومات المغلوطة حول كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.