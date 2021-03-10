فيسبوك يدشن حملة لمواجهة انتشار المعلومات المغلوطة حول كورونا



جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة سكاى نيوز البريطانية، فإن الحملة التى تم إطلاقها بالاشتراك مع مدققى الحقائق المستقلين، تهدف إلى تثقيف الناس حول المعلومات المضللة عبر الإنترنت فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتطلق المنصة سلسلة من الإعلانات عبر الإنترنت خلال شهر أبريل المقبل، لتشجيع المستخدمين على اكتشاف القصص المزيفة حول كورونا.

وكانت المنصة أعلنت فى وقت سابق، أنها ستحظر الادعاءات الكاذبة حول لقاحات كورونا، محذرة من أنها لن تكون قادرة على البدء فى تطبيق هذه السياسات بين عشية وضحاها، على حد تعبيرها.