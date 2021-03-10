قط يخنق رضيعا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفاد بذلك على "فيسبوك" المركز المحلى للمساعدات الطبية الطارئة، وقال إن الحادث المأساوى وقع يوم 8 مارس فى مدينة أستروغ بمحافظة (روفنينسكايا) بغرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن أم الطفل وجدته ميتا فى عربة أطفال وعلى وجهه قط نائم.

وبحسب "روسيا اليوم"، حاول الأطباء الذين استدعاهم الأبوان اتخاذ إجراءات إنعاش فى مكان وقوع الحادث، ثم نقل الطفل إلى المستشفى المحلى حيث أثبت الأطباء وفاته، وقد تم إبلاغ الشرطة بملابسات الحادث.

يذكر أن حادثا مماثلا وقع فى ديسمبر الماضى فى محافظة (فينيتسا) الأوكرانية حيث خنقت قطة طفلة بالغة من العمر 9 أشهر.