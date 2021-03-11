بعد 3 أيام من الولادة .. شاب يلقن زوجته علقة ساخنة بسبب حفاضة الرضيع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بعد أن طلبت الأم البريطانية من زوجها مساعدتها فى إطعام طفلهما حديث الولادة، وتغيير حفاضته.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المعتدى يدعى ستيفن إنجلاند، ويبلغ من العمر 20 عاما، واعتدى على والدة طفله "بريتنى شاربلز" بـ صفعات متتالية قبل أن يدفعها على فراشها بعنف غير مكترث بحالتها الصحية الصعبة نتيجة الولادة القيصرية.

وتمكنت الشرطة البريطانية من القبض على الزوج المتوحش، وهو من مقاطعة "مانشستر الكبرى"، على خلفية هذا الاعتداء، بالإضافة إلى اعتداء آخر على والدة طفله بصق خلالها فى وجهها.

وأكدت بريتنى شاربلز أن والد طفلها جعلها تشعر بعدم الأمان ووجه لها إهانات لفظية، مضيفة أن رعاية طفلها هو الشىء الوحيد الذى دفعها لمحاولة المضى قدمًا فى حياتها.