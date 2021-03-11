نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ازدحام بكوبرى أكتوبر ومحور روض الفرج البديل

جدة - نرمين السيد - أكد محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، أن معدلات سير حركة السيارات اليوم الخميس، تصل إلى 55 و60% وتشهد هدوءًا نسبيًا على معظم المحاور، مشيرا إلى أن الذروة الصباحية بدأت منذ ساعة وربع بمختلف المحاور.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وقال إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى البساتين ودار السلام المتجه إلى الأوتوستراد، وأعلى المرج.

ولفت صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد فيما عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

أما بالنسبة لمحور 26 يوليو فتنحصر فيه الكثافات للقادمين من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وأشار إلى الازدحام الذى تشهده بعض المناطق منها كوبرى الفردوس ونصح باستخدام محور النصر كبديل، كما نصح بسلوك شارع مصر والسودان، بالإضافة إلى ارتفاع الكثافات المرورية فى معظم المناطق منها مطلع كوبرى الحلمية المتجه إلى التجنيد، ويوجد بكوبرى أكتوبر بعض الأحجام المتفرقة فى أعلى الشهيد عبد المنعم.

وقال إنه للقادمين من الجيزة إلى القاهرة يفضل سلوك تلك الكبارى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرض وطبيعى.